В распоряжении издания The Daily Mail оказалось видео, снятое в ночном клубе в Швейцарии, где принц проводит отпуск. В ролике, который активно распространяется по Сети, на заднем плане можно увидеть увлеченно танцующего Уильяма. Многие пользователи, увидев эти танцы, тут же иронично окрестили принца королем танцпола.