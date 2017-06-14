Испанский режиссер Педро Альмодовар стал лицом итальянского модного дома Prada, сообщает Dazed.

Постановщик принимает участие в продвижении новой мужской коллекции. В частности, он уже снялся в рекламном видео. Таким образом, отмечает издание, Альмодовар превратился из режиссера в протагониста.

Также сделаны фотографии. Их автор – известный мастер из мира моды Вилли Вандерперре.

В рекламе модных компаний часто снимаются представители кинематографа, но чаще это актеры, а не режиссеры.

Что касается Альмодовара, то он лауреат премии "Оскар". Известен по фильмам "Поговори с ней", "Все о моей матери", "Джульетта", "Возвращение", "Кожа, в которой я живу", "Разомкнутые объятия".