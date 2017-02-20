ВИДЕО: Роза Сябитова развлеклась со стриптизером

Foto: Publicitātes foto Ведущей программы "Давай поженимся" Розе Сябитовой преподнесли на день рождения необычный подарок. На юбилей к свахе пожаловал стриптизер. "Пока жду фотографии с моего юбилея! Для настроения, размещаю подарок друзей. Очень хочется узнать, чей он?" – написала Сябитова. A post shared by Роза Сябитова (@syabitova_roza) on Feb 19, 2017 at 3:05am PST

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