"Пока жду фотографии с моего юбилея! Для настроения, размещаю подарок друзей. Очень хочется узнать, чей он?" – написала Сябитова.
ВИДЕО: Роза Сябитова развлеклась со стриптизером(5)
Foto: Publicitātes foto
Ведущей программы "Давай поженимся" Розе Сябитовой преподнесли на день рождения необычный подарок. На юбилей к свахе пожаловал стриптизер.
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