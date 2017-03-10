ВИДЕО: Сэмюэл Л. Джексон спародировал "Криминальное чтиво" и другие свои фильмы

Foto: AP/Scanpix Голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон разыграл пародию на ряд известных фильмов со своим участием: "Криминальное чтиво", "Шафт", "Kingsman: Секретная служба", "Крепкий орешек 3", "Время убивать" и других. Его партнером выступил Джеймс Корден, ведущий американского телешоу "Поздний вечер с Джеймсом Корденом".

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