ВИДЕО: Сестра Ким Кардашьян снялась в откровенном видеоролике

Foto: Vida Press Кайли Дженнер, сестра телезвезды Ким Кардашьян, приняла участие в съемке видео, для которого позировала полуобнаженной. 19-летнюю знаменитость снимала фотограф Саша Самсонова, проживающая в Лос-Анджелесе. Также в проекте принял участие и рэпер Tyga, с которым встречается Дженнер

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