Актриса стала лицом сентябрьского номера итальянского GQ, для которого снялась в провокационной фотосессии. В ней она предстала в черной блузке, черных трусиках и высоких сапогах-ботфортах.
ВИДЕО: Шэрон Стоун снялась в провокационной фотосессии для глянца(2)
Foto: AFP/Scanpix
Американская кинозвезда Шэрон Стоун, которой в марте будущего года исполнится 60 лет, в очередной раз продемонстрировала, что сексуальность не зависит от возраста.
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