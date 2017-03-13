Ролик, показанный в популярном юмористическом телешоу Saturday Night Live, снят, как реклама выдуманного аромата Complicit ("Соучастник"). "Для женщины, которая могла бы остановить всё это, но не будет", - произносит в ролике актриса. А за кадром звучит голос: "Каждый мужчина знает ее имя, каждая женщина знает ее лицо. Когда она входит в комнату, все смотрят на нее, она — Иванка. Она красивая, она сильная, она соучастница".
ВИДЕО: Скарлетт Йоханссон в злой пародии на Иванку Трамп(7)
Foto: Kadrs no video
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон снялась в пародийном рекламном ролике, высмеивающем дочь президента США Дональда Трампа Иванку.
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