На днях модель опубликовала несколько коротких роликов в соцсетях, где показала процесс подготовки к съемках телешоу America's Got Talent, где Хайди Клум входит в жюри. Подписчики модели с восторгом приняли видео, отметив естественную красоту и обаяние Клум.

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 27, 2017 at 11:00am PDT

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 20, 2017 at 11:01am PDT

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Jun 13, 2017 at 11:03am PDT