На днях модель опубликовала несколько коротких роликов в соцсетях, где показала процесс подготовки к съемках телешоу America's Got Talent, где Хайди Клум входит в жюри. Подписчики модели с восторгом приняли видео, отметив естественную красоту и обаяние Клум.
ВИДЕО: Топ-модель и многодетная мама Хайди Клум показала себя без макияжа
Foto: instagram.com/heidiklum
44-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум, которая совмещает карьеру в модной индустрии с воспитанием четверых детей, показала, что и без косметики выглядит прекрасно.
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