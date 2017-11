"Я поняла, что когда говорю о чем-то в ярости, я обычно сожалею о том, как это было сказано. Поэтому я жду, чтобы моя злость ушла. И когда я буду готова, я скажу, что должна сказать", — объяснила Турман, делая паузы перед каждым предложением и демонстрируя явное раздражение.

Пост Али стал вирусным, набрав более 200 тысяч лайков. В комментариях пользователи позавидовали умению Турман сдерживать себя.

Ума Турман снималась в таких фильмах, как "Криминальное чтиво", "Убить Билла" и "Убить Билла 2". Продюсером этих лент выступил Харви Вайнштейн, которого в октябре обвинили в домогательствах десятки актрис, среди которых Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли.

