Голливудский актер Вин Дизель не смог ответить на вопросы бразильской журналистки, которая показалась ему слишком сексуальной, пишет Metro.

В Сети опубликован видеоролик, в котором бразильская видеоблогер Карол Морейра задает Вину Дизелю вопросы о его карьере, дружбе с Томом Хэнксом и последнем фильме, в котором снялся актер. Некоторое время звезде удается держать себя в руках, но потом он вместо ответов начинает осыпать журналистку комплиментами.

"Боже, она такая сексуальная, я просто не могу держать себя в руках. Ты это видел?", — обратился Дизель к ассистенту, который находится за кадром. В какой-то момент актер окончательно теряет голову и начинает петь: "Я влюблен в журналистку".