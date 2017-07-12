После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова решила покорять поп-сцену, выпустив несколько песен. И далеко не все в восторге от ее певческого таланта. Как, например, резидент телешоу "Comedy Баттл" Наташа Краснова, посвятившая Ольге рэп-композицию "Бузова, не пой".

В аннотации к клипу Краснова с сарказмом написала: "Когда я приехала в Россию, я была поражена - у вас величайшие писатели, такие как Ольга Бузова. А ещё у вас невероятно крутые дизайнеры, например, Ольга Бузова. И, конечно же, завораживающие певческие таланты, один из которых - чувственное тембральное сопрано Оля Бузова. Поэтому свой первый трек я посвящаю этому человеку...да что там человеку - женщине с большой буквы Ж".

Предупреждаем, в ролике звучит ненормативная лексика.