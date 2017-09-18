Вначале Павел Воля, обращаясь к сидящей в зале Ольге Бузовой, пошутил о ее популярности, вспомнив выступление на одном из недавних летних фестивалей, и "поймал" на плагиате. А затем показал пародию на клипы.
ВИДЕО: Воля и Харламов сделали беспощадную пародию на Бузову(4)
Foto: Kadrs no video
В свежем выпуске Comedy Club резиденты шоу Павел Воля и Гарик Харламов показали пародию на клип новоиспеченной поп-звезды Ольги Бузовой.
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