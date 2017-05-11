В съемках героев роликов переодели в военную форму, воссоздав сцены боев, спасения раненых и другие сюжеты на тему Великой отечественной войны. Как говорится в описании проекта, "Месяц Май" - это мини-фильмы, в которых звезды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну.

При этом критике пользователей подвергся не только выбор участников проекта, но и их внешний вид, который сочли чересчур свежим и гламурным для достоверного изображения ужасов военного времени.

Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Смотрите историю Анны Семенович @ann_semenovich. 🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды

A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 9, 2017 at 2:19am PDT

Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Своей историей поделятся Ксения Бородина @borodylia и Курбан Омаров @zimamoscow. 🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды

A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 9, 2017 at 7:01am PDT

Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Свою историю рассказывает Анна Хилькевич @annakhilkevich.🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды

A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 9, 2017 at 1:18pm PDT