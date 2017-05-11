В съемках героев роликов переодели в военную форму, воссоздав сцены боев, спасения раненых и другие сюжеты на тему Великой отечественной войны. Как говорится в описании проекта, "Месяц Май" - это мини-фильмы, в которых звезды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну.
При этом критике пользователей подвергся не только выбор участников проекта, но и их внешний вид, который сочли чересчур свежим и гламурным для достоверного изображения ужасов военного времени.
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых звёзды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Смотри историю Сати Казановой @satikazanova! ⭐ Ищи во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #МесяцМай #Бессмертныйполк #ДеньПобеды
Проект «Месяц Май» - это серия мини-фильмов с участием звёзд, созданных при поддержке «Русского Радио» и посвящённых историям героев Великой Отечественной войны! ⭐ Ищите во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Свою историю рассказывает Диана Мелисон @di_melison. Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #МесяцМай #ДеньПобеды #бессмертныйполк
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых звёзды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Включайте историю Айзы @. ⭐ Ищи во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых звёзды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Включайте историю Тимура Батрутдинова @timurbatrutdinov. ⭐ Ищи во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк
Проект «Месяц Май» - это серия мини-фильмов с участием звёзд, созданных при поддержке «Русского Радио» и посвящённых историям героев Великой Отечественной войны! ⭐ Ищите во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Свою историю рассказывает Ирена Понарошку @irenaponaroshku. Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #МесяцМай #ДеньПобеды #бессмертныйполк
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых звёзды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Смотрите историю Эвелины Бледанс @bledans. ⭐ Ищи во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Смотрите историю Анны Семенович @ann_semenovich. 🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Своей историей поделятся Ксения Бородина @borodylia и Курбан Омаров @zimamoscow. 🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды
Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых известные люди вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Свою историю рассказывает Анна Хилькевич @annakhilkevich.🌟 Лейтмотивом проекта стала одноимённая композиция Юли Паршута @parshoota «Месяц Май». Трогательная песня стала победителем международного песенного конкурса «Бессмертный полк», организатором которого является «Русское Радио». 📻 #РусскоеРадио #МесяцМай #БессмертныйПолк #ДеньПобеды