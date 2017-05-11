В съемках героев роликов переодели в военную форму, воссоздав сцены боев, спасения раненых и другие сюжеты на тему Великой отечественной войны. Как говорится в описании проекта, "Месяц Май" - это мини-фильмы, в которых звезды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну.

При этом критике пользователей подвергся не только выбор участников проекта, но и их внешний вид, который сочли чересчур свежим и гламурным для достоверного изображения ужасов военного времени.

Историю своей семьи и своего героя в рамках проекта «Месяц Май» рассказывает Ида Галич @galichida. ⭐ Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 6, 2017 at 10:04am PDT

Историю своей семьи и своего героя в рамках проекта «Месяц Май» рассказывает Нелли Ермолаева @ermolaevanelly. ⭐ Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 7, 2017 at 5:03am PDT

Историю своей семьи и своего героя в рамках проекта «Месяц Май» рассказывают Василий @vasiliysmolniy и Юлия Смольные @juliasmolnaya. ⭐ Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 8, 2017 at 7:04am PDT

Историю своей семьи и своего героя в рамках проекта «Месяц Май» рассказывает Виктория Боня @victoriabonya. ⭐ Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #месяцмай #ДеньПобеды #бессмертныйполк A post shared by Русское Радио (@russkoe_radio) on May 8, 2017 at 1:20pm PDT