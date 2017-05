Звёзды рассказывают истории своих героев! Проект «Месяц Май» - это мини-фильмы, в которых звёзды вспоминают о своих родственниках, прошедших войну. Смотри историю Сати Казановой @satikazanova! ⭐ Ищи во всех социальных сетях по хэштегу #месяцмай! Трогательную песню в ролике исполнила Юля Паршута @parshoota. #РусскоеРадио #МесяцМай #Бессмертныйполк #ДеньПобеды

