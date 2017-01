Back home! #Monaco #home Вернулась домой... Милые фанаты (иначе не назовёшь) нашей пары с @alexandersmurfit Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас ❤️

A photo posted by Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) on Jan 26, 2017 at 5:31am PST