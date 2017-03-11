Российская певица и актриса Виктория Дайнеко рассталась с мужем - барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом - после двух лет брака.

Певица и музыкант поженились спустя полгода после знакомства: предложение руки и сердца Дмитрий сделал девушке в День всех влюбленных. "Если людям суждено быть вместе, они будут вместе", — откровенничала Дайнеко в интервью сразу после свадьбы.

По словам друзей пары, первые проблемы их коснулись во время беременности Виктории — певица плохо переносила изменения в своем организме. Тогда Дайнеко и Клейман задумались о разводе, но появление на свет дочери помирило супругов и скрепило их отношения. В начале весны Виктория и Дмитрий все же расстались. Об этом Лайфу стало известно от источников окружении супругов.

Причиной раздора послужили "непримиримые разногласия в семье". В разговоре с Лайфом Виктория Дайнеко подтвердила расставание с Дмитрием Клейманом: — У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. Самое главное для меня — чтобы наши личные проблемы не отразились на ребенке.

Виктория удалила все совместные снимки с Дмитрием, а 8 марта певица встретила вместе с дочерью.

До замужества, в 2011-2012 годах Виктория Дайнеко встречалась с известным исполнителем Алексеев Воробьевым. Их роман продолжался около года.