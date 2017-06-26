Народный артист СССР Владимир Этуш госпитализирован в Москве в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 95-летнего артиста могут перевести в реанимацию.

По данным директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока, Этуш упал перед зданием поликлиники и получил травму. "Пока он находится в приемном отделении на обследовании. В какое отделение будет госпитализирован, тоже неизвестно, может быть, даже в реанимацию", - сообщил Крок в комментарии ТАСС.

В разговоре с РИА "Новости" директор театра назвал травму, полученную артистом, "серьезной". "Этуш при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал. Сейчас он госпитализирован в институт Склифософского. Спектакль "Бенефис" с участием Владимира Абрамовича, который должен состояться завтра,будет отменен", - добавил он.

"После проверки состояния актера врачи выяснили, что у него ничего не сломано, есть только ушиб спины. Для перестраховки они решили оставить его на несколько дней в реанимации", - уточнил Крок после завершения обследования.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, но датой рождения в его паспорте значится 6 мая 1923 года. Поступив в театральное училище сразу после окончания школы, в сентябре 1941 года Этуш ушел добровольцем на фронт. В 1943 году под Запорожьем был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован. В 1944 году вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина.

В 1945 году Владимир Этуш окончил театральное училище и был приглашен преподавать в нем. В том же году он начал работать в Московском театре имени Вахтангова, с которым связана вся его жизнь.

Этуш до сих пор выходит на сцену в нескольких спектаклях. Владимир Этуш снялся более чем в 40 картинах, самыми известными ролями стали товарищ Саахов в "Кавказкой пленнице" (1966), Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971). С 2003 года Владимир Этуш - художественный руководитель Щукинского училища.