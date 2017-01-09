По данным Europe 1, аресты произошли рано с утра в понедельник в разных районах Парижа. Имена арестованных не приводятся. Обстоятельства задержания пока также не сообщаются.

Ким Кардашьян ограбили в начале октября прошлого года во время ее визита в Париж. Группа вооруженных людей в масках ворвалась в квартиру, где находилась американская телезвезда. В результате были похищены украшения на примерно 9,5 млн долларов.

По данным Europe 1, грабители оставили на месте преступления следы ДНК. Один из грабителей обронил пакет с украденными украшениями, после чего собрал рассыпавшиеся драгоценности, но забыл одну подвеску.

Некоторые СМИ обвиняли Кардашьян в том, что она придумала историю с ограблением. Сайт MediaTakeOut опубликовал серию статей о том, что американская телеведущая таким образом пыталась получить страховку в 5,6 млн долларов. Кардашьян подала на издание в суд. Разногласия удалось урегулировать до суда.

36-летняя Ким Кардашьян-Уэст стала известна по телешоу "Семейство Кардашьян", в котором она участвовала вместе с членами своей семьи. Она также снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в качестве модели.