Американский рэпер Шон Комбc, известный как Дидди, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. Он заработал за прошедший год 130 миллионов долларов.

Как отмечает издание, примерно 70 миллионов музыканту принесла сделка с компанией Global Brands Group, специализирующейся на выпуске модной одежды. Компания выкупила контрольный пакет акций его фирмы Sean John. Остальное — доходы от рекламы, в том числе водки Ciroc британского производителя Diageo, а также концертные гонорары последнего турне.

На втором месте расположилась соотечественница Дидди, певица Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов. За ней — создательница поттерианы, британская писательница Джоан Роулинг — 95 миллионов.

В десятку также вошли рэпер Дрейк (94 миллиона долларов), футболист Криштиану Роналду (93 миллиона), вокалист The Weeknd (92 миллиона), телеведущий Говард Стерн (90 миллионов), группа Coldplay (88 миллионов), автор детективов об Алексе Кроссе, писатель Джеймс Паттерсон (87 миллионов) и баскетболист Леброн Джеймс (86 миллионов).

В прошлом году рейтинг возглавила американская певица Тейлор Свифт, она заработала за год 170 миллионов долларов.