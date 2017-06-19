О своем печальном опыте она рассказала в эфире программы "Новые русские сенсации". По словам артистки, мужчина, который вначале стал ее личным водителем, очень хорошо умеет себя презентовать. Он убедил балерину, что богат, и втерся в доверие до такой степени, что был в курсе всех ее дел. "Он стал просто жить здесь, как хозяин. Человек втерся реально в доверие таким образом, и это не могло не напрягать. Он в курсе всего был, это правда. Таких людей нужно опасаться", — рассказала балерина.

Как выяснили журналисты, мужчину зовут Александр Скиртач, он родом из Ростовской области. При этом Волочковой его порекомендовали ее знакомые.

Первой тревогу забила мама Волочковой, однако влюбленная женщина отвергала все доводы. В итоге они поссорились и мама уехала из подмосковного особняка в Санкт-Петербург.

Спустя какое-то время выяснилось, что у Саши, как его называла балерина, есть жена и четверо детей. Затем у Анастасии стали пропадать деньги. Как рассказала артистка, она часто просила его отвезти полученные гонорары в банк, чтобы положить деньги на счет, однако на все просьбы показать документы о внесении средств ее водитель юлил и находил разные отговорки. Волочкова также обвиняет его в том, что он втайне добавлял ей в напитки опасные препараты. "Узнала я об этом от таксиста, который работал на Александра. Сейчас этим занимается прокуратура", – рассказала балерина. Водитель также выкрал из офиса артистки ноутбук с конфиденциальной перепиской и личными фотографиями, которые, как опасается Волочкова, могут стать поводом для шантажа.