"Тогда были очень популярны летние концерты в парке имени Жданова, – вспомнила Пугачева. – Во втором отделении выступали Карцев и Ильченко, а в первое всегда ставили молодых начинающих артистов. Многие отказывались, мол, публика специфическая. В один из вечеров там должны были петь я и Юлий Слободкин (основатель ВИА "Москвичи" – Прим. ред.). У меня коленки трясутся, всего боюсь".

Через несколько минут скучающие зрители стали покидать зал, предпочтя перекур песням безвестных тогда еще артистам. Их возмутила необходимость ждать настоящих кумиров целое отделение. Пугачева не растерялась и, как сама призналась, закричала уставшей публике: "Назад! Сесть всем! Будем петь вместе!". Люди поразились, вернулись на свои места, а артистам удалось выстоять до антракта. "Это было безумно сложно. Мы старались из последних сил", – заключила Примадонна.