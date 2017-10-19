Наличие онкологического заболевания у Караченцова заподозрили еще в феврале, однако в Германии диагноз не подтвердили. Только в сентябре, когда артист проходил плановое обследование в НИИ им. Склифосовского, выяснилось, что новообразование имеет злокачественный характер.

"Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого. Сейчас определяемся с лечением, врачи пока подбирают терапию - будем бороться, будем жить", - рассказала Поргина РИА "Новости".

4 октября стало известно, что Караченцова выписали из НИИ имени Склифосовского, где он провел более двух недель в отделении нейрохирургии. По словам его сына, все это время актер проходил плановое обследование, и врачи посоветовали Караченцову пройти нужные обследования в других специализированных учреждениях.