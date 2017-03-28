Российский певец, бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков чувствует себя лучше. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала пресс-атташе артиста Юлия Сажина.

"Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку", — заявила она.

Сажина также опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о том, что певца подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Ранее во вторник стало известно, что 61-летний Носков в тяжелом состоянии был доставлен в подмосковный клинический госпиталь "Лапино". Отмечалось, что по результатам проведенного обследования доктора начали готовить его к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Николай Носков — пятикратный обладатель премий "Золотой граммофон". Был участником таких коллективов, как "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай". Последний на данный момент сольный альбом исполнителя вышел в 2012 году.