Пользователи социальных сетей обратили внимание на выражение лица Мишель Обамы - жены бывшего президента США Барака Обамы в ходе процедуры инаугурации нового главы государства Дональда Трампа.

Инаугурация Трампа прошла в Вашингтоне 20 января. До того как Трамп принес присягу на веранде Капитолия, он с супругой Меланией встретился с четой Обама на чайной церемонии. Мелания Трамп вручила Мишель Обаме голубую коробку с подарком. Что было в коробке - неизвестно.

Недовольное выражение лица Мишель Обамы быстро стало мемом в соцсетях, пишет USA Today. "Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарили мусор", — прокомментировал в Twitter пользователь XLNB.





Барак и Мишель Обама также были на официальной церемонии инаугурации Трампа около Капитолия. По ее окончании они бывший президент США с супругой сели в вертолет и улетели. Хозяевами Белого Дома в Вашингтоне чета Обама пробыла 8 лет.