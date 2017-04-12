Об этом Яна рассказала в интервью журналу InStyle. Как пишет издание, съемки уже стартовали и камеры будут сопровождать Рудковскую, ее мужа и детей повсюду - дома, на работе, в поездках. Пока неизвестно, когда и на каком канале будет транслироваться шоу.

"Я хочу, чтобы люди посмотрели и задумались о нашей красивой жизни и о том, что за ней стоит. О том, сколько нам приходится работать, что переживать, терпеть, на какие жертвы, операции идти. О том, сколько сил, сколько здоровья уходит. Если уж мы с Женей так интересуем публику как пара, то пусть люди знают всю правду. Хочу, чтобы они понимали, что ничего в жизни нам с неба не упало, мы всего добились сами".