Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение. Ты наверное удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько людей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"! Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее. Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017.

A post shared by Юлия Савичева (@yuliasavicheva) on Aug 27, 2017 at 12:35pm PDT