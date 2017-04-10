Также вести мероприятие будут Дмитрий Нагиев, Лера Кудрявцева и Максим Галкин, однако именно требования Собчак вызвали у организаторов мероприятия замешательство.

Согласно опубликованным изданием Life снимкам (тут и тут), Ксения потребовала отдельную специально оборудованную комнату для ребенка с пеленальным столиком и гигиеническими принадлежностями, которая должна примыкать к ее гримерной, оборудование и посуду определенных цветов, особый температурный режим и целый список напитков и блюд из конкретного ресторана.

По словам организаторов, они намерены обсуждать возможное сокращение требований телеведущей с ее менеджментом, однако раскрывать подробности не станут.