Публикация откровений Шэрон Осборн была приурочена к возвращению супруги Оззи к работе над телеконкурсом "X Factor", который жена артиста судила с 2004 года. Год назад Шэрон временно ушла из программы из-за семейных неурядиц.

В беседе с журналистами Шэрон Осборн поведала о довольно внушительном количестве любовниц мужа.

"Изменял ли он мне? Да с шестью женщинами сразу! Причем из разных стран. Одна была из России, одна из Британии, массажистка, потом наша массажистка в Лос-Анджелесе и наша повариха", — рассказала Шэрон Осборн.

Супруга музыканта сказала, что узнала о неверности мужа, когда тот случайно отправил ей сообщение, предназначавшееся другой женщине.

После многомесячного разрыва Шэрон и Оззи обновили свои брачные клятвы в мае. По словам Осборна, он счастлив, что в его семейной жизни начался новый этап.