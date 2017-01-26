После недавнего участия семьи российского певца Стаса Михайлова в телепрограмме "Пока все дома" многие пользователи упрекнули артиста в показной роскоши и безвкусице. Супруга исполнителя Инна Михайлова удивлена такой реакцией.

В разговоре с таблоидом Life жена Стаса пожаловалась, что за участок в элитном поселке и дом стоимостью 12 миллионов долларов (по подсчетам издания) их семья выплачивает кредит. В целом же она нашла все обвинения смешными.

"Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день, - посоветовала она всем возмущенным комментаторам. - Стас, извините, пашет, как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет. Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье, и потом оплачивают, так и мы работаем".

Также Инна Михайлова заявила, что готова судиться с недоброжелателями. "Если они будут продолжать, будем судиться! Мне все равно на это, но если меня что-то заденет, я буду решать вопрос по-другому", - сказала она.

Напомним, несколько дней назад Стас Михайлов вызвал массовый гнев россиян после участия в телепередаче "Пока все дома" - съемочная группа побывала в особняке певца и его семьи, который вернее было бы назвать дворцом. Судя по отзывам в Сети, раздражение зрителей вызвали многие моменты программы - от предложенных ведущему одноразовых тапочек и чрезмерной роскоши на грани безвкусицы до высказываний Стаса и его жены Инны. Например, о патриотизме старшей дочери, которая живет в Лондоне, но "очень любит Россию и Путина".

В принципе, Стас Михайлов ничем не отличается от бомжа. Те тоже едят прямо с мраморной и гранитной плитки pic.twitter.com/cKkUGObxQw — RIP Новости (@riarip) January 22, 2017



