Супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину могут на два года лишить прав за вождение в нетрезвом виде, пишут российские СМИ.

После аварии, которая произошла в конце февраля, Поргина прошла медицинское освидетельствование, которое установило, что в крови женщины было не менее 0,3 промилле алкоголя, сообщает Life. По итогам экспертизы дело передано в суд.

Авария, в которой пострадал Николай Караченцов, 27 февраля в Подмосковье. Машина, в которой находился актер, столкнулась с грузовой "Газелью" и перевернулась. Кроме того, в салоне находились его родственница и сиделка. В ДТП пострадал 72-летний Николай Караченцов. Источник РИА "Новости" уточнил, что у актера диагностировали сотрясение мозга.

Эта авария с участием Караченцова произошла ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор, напоминает Lenta.ru.