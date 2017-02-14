Как пишет Metro, 26-летняя британка, которая сыграла главную роль в римейке "Красавицы и чудовища" от Disney, была отмечена наградой в знак признания ее актерского таланта, а также за усилия в рамках кампании за гендерное равенство и деятельность в качестве посла доброй воли ООН.

Поднявшись на сцену, Уотсон заявила: "В этом году мы не будем позволять себе молчать. Это год, когда женские голоса должны быть услышаны". Актриса призналась, что не уверена в заслуженности своей награды, и назвала выбор Elle "большой честью".

В своем недавнем интервью британскому журналу Эмма Уотсон рассказала, что хочет посвятить начавшийся год общественной деятельности, в частности, она обсуждает создание феминистского книжного клуба.

Напомним, широкую известность Эмма Уотсон получила благодаря роли Гермионы Грейнджер в серии фильмах о Гарри Поттеров. Она получила роль, когда ей было 9 лет. Образ Гермионы стоит на первом месте в рейтинге величайших киногероинь по версии The Hollywood Reporter, составленном по итогам опроса профессионалов отрасли. В 2009 году Уотсон попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.