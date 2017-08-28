По мнению знакомых певца Евгения Осина, бывшего популярным в 90-е годы прошлого столетия, его кто-то намеренно спаивает, чтобы прибрать к рукам квартиру стоимостью 500 тысяч евро.

Опрошенные программой "Ты не поверишь" телеканала НТВ знакомые певца и юрист после просмотра видеоматериалов, сделанных в квартире Осина, заявили, что нынешнее состояние артиста - результат чьих-то злонамеренных действий.

Например, в квартире не царит характерный для жилья запойных алкоголиков хаос. На месте компьютерная и бытовая техника, в также дорогие гитары музыканта. Вывод - кто-то снабжает его алкоголем, ведь сам он сейчас доходов не имеет и уже давно продал бы нажитое. Но самый лакомый кусочек - конечно, квартире в центре Москвы площадью 140 квадратных метров. По оценкам риэлторов, стоимость недвижимости может превышать 35 миллионов рублей (500 тысяч евро).

В список подозреваемых попали бывшая жена Наталья, воспитывающая их общую 15-летнюю дочь, и сестра Альбина, которая навещает Осина и приносит ему продукты. Правда, их комментариев в опубликованном программой ролике нет.