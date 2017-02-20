Недавние разбирательства в эфире различных телеканалов заставили публику вспомнить о полузабытом эстрадном исполнителе Вадиме Казаченко, популярном в 90-е годы прошлого века.

Напомним, речь шла о его жене Ольге, которая жаловалась, что Казаченко выгнал ее из дома, зная, что женщина беременна. При этом она подала в суд на взыскание алиментов на ребенка и свое содержание.

На днях суд признал брак Вадима Казаченко и Ольги Мартыновой, заключенный в 2014 году, фиктивным, пишут российские СМИ со ссылкой на представителя певца. Однако дело об алиментах все еще находится в производстве.

"Заседание по алиментам перенесли на март. Cуд признал брак фиктивным. То есть, если брак аннулирован, юридических последствий не будет, не было совместно нажитого имущества", - цитируют СМИ адвоката певца Викторию Дергунову.