О переменах в личной жизни жизни актрисы и ведущей популярного телешоу Ларисы Гузеевой узнали случайно во время недавнего эфира программы.

В последнем выпуске Гузеева рассказывала об одном из разговоров с дочерью. По словам ведущей, придя поздно с работы, она обнаружила дома большой беспорядок и обратилась с вопросами к дочери Ольге, которая обычно себе такого не позволяет. На что та ей ответила, что "это папа, это он". Гузеева рассказала, что позвонила мужу, обмолвившись: "Ну мы сейчас уже живем отдельно".

Ресторатор Игорь Бухаров - третий муж актрисы, с которым она была знакома с юности, однако поженились они, когда Гузеевой было 40. 16-летняя Ольга - их общая дочь. Также у Ларисы Гузеевой есть 24-летний сын Георгий от брака с грузинским актером Кахой Толордавой.

Как напоминают российские таблоиды, о том, что в семье телеведущей не все гладко, стало известно в конце прошлого года, когда во время одной из программ Гузеева намекнула на возможную измену супруга, однако тогда все восприняли это как шутку.