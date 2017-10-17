Звезда "Игры престолов" Лина Хиди вспомнила о неприятных эпизодах общения с Харви Вайнштейном и рассказала о них в серии твитов, сообщает Independent.

Британская актриса, исполнительница роли Серсеи Ланнистер, рассказала, что впервые встретилась с голливудским продюсером на Венецианском кинофестивале в 2005-м, и тогда он пригласил ее прогуляться и "сделал несколько приглашающих высказываний и жестов". Несколькими годами спустя, по словам актрисы, она снова встретилась с Вайнштейном, уже в Лос-Анджелесе, и он продолжил спрашивать о ее личной жизни.

Тогда же продюсер пригласил ее в свой гостиничный номер, чтобы "показать сценарий". После того, как актриса сказала продюсеру, что ее интересует только работа и попросила не думать, что она пойдет к нему ради чего-то другого, он, по ее словам, "замолчал и разозлился". "Мы вышли из лифта и пошли к его комнате. Его рука лежала у меня на спине, он подталкивал меня вперед, без слов. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной, он приложил ключ, но он не сработал, и тогда он по-настоящему разозлился", — пишет актриса.

Лина Хиди вспоминает, что Харви Вайнштейн довел ее до служащего гостиницы, ухватив руку повыше локтя, оплатил ей такси и сказал на прощание: "Не говори об этом никому — ни менеджеру, ни агенту". В такси, по словам актрисы, она расплакалась.