Капитан команды КВН "Сборная Камызякского края" Азамат Мусагалиев признался, что получал угрозы от казахов из-за шутки про незнание родного языка. Об этом он написал в своем Instagram.

"Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи", — написал КВНщик в соцсети.

Шоумен отметил, что реакция на шутку подняла вопрос сохранения казахского языка. "Поверьте, он гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика", — пояснил он.

В заключение Мусагалиев подчеркнул, что был и остается казахом "вне зависимости от всего того, что происходит вокруг", передает РЕН ТВ.

Накануне, как сообщает РИА Новости, Минкультуры Казахстана назвало шутку юмориста недоразумением. "Мне кажется, он необдуманно как-то высказался, но на самом деле я его очень хорошо знаю, он креативная и интересная личность", — сказал глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы.

Волна негодования среди казахов поднялась 14 июля после выхода ролика на ТНТ, в котором артист отвечает говорящему по-казахски коллеге Нурлану Сабурову словами "курлы-мурлы, курлы-мурлы". "А что это значит?" — переспросил Сабуров. "А у тебя что-то значило? Я думал, мы просто прикалываемся", — отозвался Мусагалиев. Соотечественники назвали видео позором и обвинили шоумена в унижении родного языка.

Мусагалиев в составе астраханской "Сборной Камызякского края" стал чемпионом высшей лиги КВН в 2015 году. В том же году он снялся в сериале "Интерны", а затем стал ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Где логика?".