Американская модель Керри Стивенс пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны режиссера Оливера Стоуна, сообщает New York Daily News.

По словам женщины, инцидент произошел более 20 лет назад на вечеринке в доме продюсера Теда Филда. Стоун, в честь которого было организовано мероприятие, поймал ее в дверях и схватил за грудь.

"Он был очень наглым, у него на лице была ухмылка, как будто он собирается сделать что-то и остаться безнаказанным", — поведала Стивенс.

Она добавила, что Стоун протянул руки к ее груди и начал "нажимать, как на автомобильный гудок". Модели тогда было 22 года. По ее мнению, она не единственная жертва домогательств кинематографиста.

Керри Стивенс была девушкой месяца журнала Playboy в июне 1997 года.

12 октября Стоун встал на защиту голливудского продюсера Харви Вайнштейна, о сексуальных домогательствах которого заявили десятки женщин. В частности, актриса Люсия Эванс (сериалы "Дядя Макс", "Зомби отель" и "Город-сказка") обвинила продюсера в принуждении к оральному сексу. Актриса Азия Ардженто ("Призрак Оперы", "Мария-Антуанетта", "Сказки стриптиз-клуба") заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.