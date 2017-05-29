Актриса Эмми Россум, известная по музыкальному фильму "Призрак оперы", вышла замуж, сообщает US Magazine.

Ее избранником стал режиссер и сценарист Сэм Эсмейл.

Россум и Эсмейл обручились в августе 2015 года после двухлетнего романа. Актриса получила от жениха винтажное кольцо из Парижа. "Оно 1930-х годов", – говорила Россум в одном из интервью.

Для артистки это второй брак (в 2008-2010 гг. она была замужем за Джастином Сигелом), для сценариста – первый.

Россум также известна по сериалу "Бесстыдники" и фильму "Прекрасные создания".



