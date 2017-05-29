Ее избранником стал режиссер и сценарист Сэм Эсмейл.
Россум и Эсмейл обручились в августе 2015 года после двухлетнего романа. Актриса получила от жениха винтажное кольцо из Парижа. "Оно 1930-х годов", – говорила Россум в одном из интервью.
Для артистки это второй брак (в 2008-2010 гг. она была замужем за Джастином Сигелом), для сценариста – первый.
Россум также известна по сериалу "Бесстыдники" и фильму "Прекрасные создания".
Emmy Rossum marries fiancé Sam Esmail! https://t.co/bDkM35ILiv pic.twitter.com/ZrJrMA7Q3C
— Us Weekly (@usweekly) May 29, 2017