Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в популярном сериале "Кухня", в недавнем интервью призналась, что скоро станет мамой во второй раз.

После развода, вызвавшего волну слухов и пересудов, Елена старалась прятать личную жизнь от любопытных глаз и почти не общалась с прессой. Тем не менее, новость о беременности актрисы все же попала в СМИ, однако до недавнего времени Подкаминская ее не подтверждала, но и не отрицала.

Сейчас, когда скрывать очевидное и заметное невооруженным глазом уже невозможно, Елена рассказала о своей жизни журналу OK. "Я не стремлюсь делать инфоповод из личной жизни. Для меня это интервью журналу — скорее эксперимент, очень надеюсь, что в результате удастся избежать пересудов и бессмысленных фантазий. Хочется уберечь себя и близких мне людей от ненужных разговоров и слухов. А что касается работы, конечно, счастливой возможности уйти в декрет и отключиться от дел у меня нет. Хотя ритм, безусловно, сейчас сбавлен. Поэтому вся надежда на крепкий тыл и поддержку родных и близких", - цитирует актрису издание.

Она также рассказала, что отец ее будущего малыша - человек непубличный. "Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем", — говорит о нем актриса.

У Елены Подкаминской есть дочь от первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым, который продлился с 2009 по 2015 год. Как в одном из интервью после развода рассказывал бывший муж актрисы, они стали часто ссориться из-за его ревности, однако сумели мирно расстаться и остаться друзьями ради дочери.

A post shared by Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) on Mar 15, 2017 at 8:28am PDT







A post shared by Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) on Feb 20, 2017 at 10:29pm PST





