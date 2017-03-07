Певица Наргиз Закирова, ставшая известной после участия в телешоу "Голос", рассказала, что помирилась с мужем Филиппом Бальзано.

О разводе певицы, прожившей с супругом в браке 20 лет, стало известно в начале лета прошлого года. Причиной раздора в семье стали деньги. По словам Закировой, муж требовал от нее все заработанные деньги и даже угрожал.

Как сообщает StarHit, бракоразводный процесс еще продолжается. Однако недавно Филипп Бальзано сделал шаг к примирению. "Буквально на днях Филипп позвонил со словами, что устал враждовать. И даже предложил: "Давай решим все мирно, ведь у нас дочь. Я заберу иск", Просто поверить своим ушам не могла! Мы наконец можем нормально общаться по телефону", - цитирует Закирову издание.