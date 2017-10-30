Британского актераа Чарли Хитон, играющего Джонатана Байерса в сериале "Очень странные дела", не пустили на американскую премьеру второго сезона шоу из-за следов кокаина в его ручной клади.

Таблоид The Sun сообщает, что служебная собака унюхала наркотик у Хитона в аэропорту Лос-Анджелеса. Актера не стали арестовывать, поскольку речь шла о "ничтожно малом" количестве кокаина, однако отправили обратно в Великобританию.

Теперь участие Хитона в проекте Netflix под угрозой. И дело не только в репутационном ущербе, но и в том, сможет ли он вновь вернуться в США для участия в съемках.

Научно-фантастический сериал братьев Даффер вышел в июле 2016 года. Сюжет "Очень странных дел" строится вокруг деятельности секретных правительственных служб и исчезновени детей с необычными способностями. В ролях снялись Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно, Мэттью Модайн, Ной Шнапп, Джо Кири, Сэди Синк.

Проект получил высокие оценки телекритиков и спровоцировал взрывную популярность молодых актеров, отмеченных, к слову, премией Гильдии киноактеров США за лучший состав. Также проект был награжден "Золотым глобусом" как лучший драматический сериал.

О съемках второго сезона стало известно в августе, а накануне, 29 октября, братья Даффер отчитались о начале работы над сценарием третьего сезона.

23-летний Чарли Рос Хитон родился в Йоркшире. До своей звездной роли в "Очень странных делах" он засветился в сериалах "Вера", "Катастрофа" и "Последствия".