"Я больше не с Амандой", – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.

Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: "Спасибо".

Thank you. ❤️ — amanda abbington (@CHIMPSINSOCKS) 22 декабря 2016 г.





Пара познакомилась на съемках сериала "Только мужчины". Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В "Шерлоке" они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.