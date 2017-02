4 марта состоится следующая вечеринка Amber Muse Records – LOFT Project, на которой будет представлен новый релиз лейбла от Firejosé "Mouzone EP". Вместе с главным гостем Firejosé сыграют еще три артиста лейбла: Taran & Lomov и ZaZzy.

Как и многие сегодняшние продюсеры, Firejose (Марк Стукис), увлекся электронной музыкой в 90-х, был завсегдатаем рейвов и спустя некоторое время начал играть музыку сам. Несколько лет он провел в джунглях Центральной Америки, оторванный от цивилизации и модных музыкальных трендов, что дало ему большое вдохновение и свежий взгляд.

К продюсированию собственной музыки он пришел в текущем десятилетии и дебютировал в 2011 году пластинкой "Yellow Lanes" EP на лейбле Emerald City. Звучание Марка сразу же сравнили с Floating Points, Detroit Swindle и Joy Orbison. Через год он записал новый "Act Now Think Later" EP для другого британского лейбла Deca Rhythm, а в 2014-м на Cut records издал "Red Mist" EP, который снова проложил дорогу его музыке в фонотеки больших диджеев мира.

Сегодня Firejosé это один из активных пропагандистов электронной музыки в Эстонии: он ведет свое радиошоу на Эстонском государственном радио и является букером клуба Von Krahl, привозя в страну актуальнейших артистов мировой сцены.

4 марта в Риге Марк сыграет сет в честь выхода своего следующего релиза на Amber Muse Records "Mouzone" EP, который включает ремикс польских донов дип-хауса Karol XVII & MB Valence. Издание поддержали такие крупные фигуры электронной музыки как Laurent Garnier, Catz 'n Dogs, Full Intention, Jon Silva, Roger Sanchez, Roberto Rodrguez и другие.

Стоимость билетов в предварительной продаже - 5 евро.