13 января состоится первая вечеринка музыкального лейбла Amber Muse в 2017 году – Basement Project. На ней свой предстоящий релиз "Complex" EP представит участник знаменитого эстонского дуэта Rulers of the Deep – Meri. Также сыграют Taran & Lomov и Max Mancho.

Meri наряду с Раулем Саареметсом является одним из первых эстонских диджеев, который начал выступать на заре 90-х. Он освоил фортепиано, получил образование хорового дирижера и играл во множестве разных групп. Параллельно с музыкальной деятельностью во второй половине 90-х Meri открыл радиошоу "Tallinn Express", которое по сей день выходит в эфир второго канала Государственного радио Эстонии.

Самая первая пластинка Meri "Everything" вышла на знаменитом лейбле NRK вскоре после издания микса серии "Nite:life", который он записал вместе с P.Julm под именем Rulers of the Deep (ROTD). Этот дуэт можно назвать лучшим электронным экспортом Эстонии: помимо того, что его музыка издавалась на легендарных Ovum, Defected, Stereo Productions, в 2008 году он был признан лучшим электронным проектом Эстонии, а его суперхит "Planet Drum" звучал на MTV и попал в топы сразу всех трех балтийских отделений канала.

Этим летом Meri выпустил трехтрекер на лейбле Funk D'Void – Outpost, и в январе появится его новый EP под крылом рижской компании Amber Muse Records. На мероприятии в честь выхода "Complex" EP в Риге сыграют и ремиксеры релиза Taran & Lomov, а также Max Mancho.

Вечеринка Amber Muse's Basement Project состоится по адресу ул. Маза Смилшу, 12. Начало в 23:00. Вход 5 €, с картами ISIC/RSU до 00:30 – 3 €.