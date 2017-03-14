17 марта в Ригу по приглашению Amber Muse с диджейским сетом приедет диджей, продюсер и владелец букинг-агентства Till von Sein из Берлина. Его выступление состоится в Secret Garden. С главным гостем за пульт встанут Taran & Lomov и Max Mancho.

Благодаря неиссякаемому энтузиазму, Till von Sein обладает невероятной харизмой, что делает его желанным гостем многих клубов и вечеринок мира. Till также и опытный профессионал музыкальной индустрии: более 15 лет он управляет артистическим агентством Clique Booking. SUOL, Pets Recordings, Dirt Crew Recordings, Morris Audio City Sport, Supplement Facts, Trenton – это лишь несколько лейблов, где выходят работы Till von Sein, и его музыкальный багаж пополняется день ото дня. Сотрудничество продюсера с коллегами Tigerskin, Aera, Chopstick и Catz'n'Dogz, как и его диджейская работа являются одним из оплотов международной клубной сцены.

Начало вечеринки в 23:00. Билеты можно приобрести в предварительной продаже по цене 5-7 евро.