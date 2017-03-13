31 марта на сцене ночного клуба Friends выступит группа "Пающие Трусы", сообщает портал balticevents.info.

"Пающие трусы" — украинская женская поп-группа, созданная в 2008 году музыкантом Андреем Кузьменко и продюсером Владимиром Бебешко.

После участия в конкурсе "Новая волна" в 2010-м продюсером группы также становится Игорь Крутой (контракт действовал до конца 2014 года).

Коллектив, состоящий сейчас из трех девушек, выпустил три альбома. В репертуаре такие песни, как "Стринги" и "Как Алла", "Пластический хирург", "Москва-Колыма", "Тазик оливье" и многие другие, конечно.

Группа высмеивает все женские группы, в которых среди талантов были только эффектная внешность и откровенный наряд. В Риге девушки исполнят свои лучшие хиты, а также новые песни.

Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss,