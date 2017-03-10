Осенью 2016 года в Санкт-Петербурге, в зале Академической капеллы стартовал новый сольный проект Гребенщикова "БГ Symphonia". За это время Гребенщиков с оркестром выступил в России, Украине, Латвии, Израиле. И везде концерты были приняты на "ура". Теперь в рамках Балтийского турне БГ с оркестром 1 мая даст концерт в Риге, в амфитеатре Arēna Rīga.

Известные песни Гребенщикова и группы "Аквариум" звучат в новых аранжировках, привнося в звучание свежее дыхание. Сочетание Бориса Гребенщикова и симфонического оркестра лишь на первый взгляд кажется непривычным. Еще в 80-е были написаны песни, которые исполнялись консерваторскими скрипачами и даже приглашенными группами струнных инструментов. А в 1987 году состоялся концерт группы "Аквариум" с оркестром.

Вместе с БГ в Риге выступят музыканты группы "Аквариум": бас-гитарист Александр Титов, соло-гитарист Алексей Зубарев, флейтист Брайан Финнеган и ударник Лиам Брэдли.

Билеты поступят в продажу 13 марта во всех торговых местах Biļešu paradīze. Детям до 5 лет, не занимая отдельное место, вход свободный.