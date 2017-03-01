6 марта в Риге в Доме конгрессов выступит Диана Арбенина и ее группа "Ночные снайперы". Концертом в Латвии популярная российская певица продолжает гастрольный тур, в котором представляет свой новый альбом "Выживут только влюбленные".

Бессменный лидер коллектива Диана Арбенина известна также как писатель, автор художественной и публицистической прозы. Также Арбенина пишет стихи и прозу, которые издаются в авторских сборниках, удостоена титула "Персона года", награждена независимой премией "Триумф", является послом американского гитарного бренда "Gibson" в России и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Альбом "Выживут только влюбленные", в который вошло 13 треков, приобрел "платиновый статус" всего за четыре месяца с момента выпуска в феврале 2016 года. Он не похож на то, что когда-либо делали "Снайперы", но неизменным осталось его авторское наполнение.

По словам Дианы Арбениной, "это мой самый откровенный и крутой альбом о любви". Даже обложка пластинки отличается от предыдущих, поразив своей смелостью и глубиной образа — на ней певица полностью обнажилась не только душой, но и телом.

"Ночные Снайперы" - одна из ведущих российских рок-групп с более чем 20-летней историей. Каждый год команда дает сотни концертов по всему миру. В багаже группы множество наград, титулов и премий. В том числе, победа в номинации "Концерт года", которая досталась музыкантам за выступление на фестивале "Нашествие-2014" со Снайперским хором в количестве 120 человек.

Диана Арбенина всегда была за здоровую демонстрацию обнаженного тела. Год назад она снялась обнаженной для обложки альбома "Выживут только влюбленные". А в феврале этого года пришло время для первого откровенного видео - в клипе под названием "Оченьхотела". Это самый сложный и самый откровенный клип о любви Арбениной, причем в нем она исполнила сразу две роли.

Сюжет клипа, режиссером которого стал Юрий Грымов, Диана придумала сама. Работа над ним велась более девяти месяцев — все участники процесса подошли к его созданию крайне внимательно.

Раздевается Арбенина не для эпатажа и не для привлечения к себе внимания, а по велению души — чтобы подчеркнуть интимность своих творений, вызвать у зрителя нужные эмоции, пишет "Комсомольская правда". "Я выступила в максимально откровенной для себя роли, и не жалею" — подтверждает певица, так и не раскрыв, что за мужчина нежно ее целует в клипе.