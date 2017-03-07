В воскресенье, 19 марта, на сцене Рижского латышского общества даст концерт известный джазовый коллектив - оркестр из Словакии "Братислава Хот Серенадерс" (Bratislava Hot Serenaders), который представит публике свою юбилейную программу "Нам 25".

Оркестр был основан в 1992 году. С тех пор его состав практически не менялся. Восемнадцать музыкантов-энтузиастов объединяет любовь к традиционной джазовой музыке, а именно, "горячему джазу" - приятной танцевальной музыке, которая "прибыла" в Европу из Америки в конце двадцатых годов прошлого столетия.

На рижской сцене оживет эпоха Великого Гэтсби. Драйв и заразительная энергия музыкантов, в обрамлении пышных боа, нитей жемчуга, искрящихся платьев солисток оркестра заставит пританцовывать всех присутствующих в зале. Музыка, которую вы услышите в этот вечер, полна простоты и красоты, энергии и смелости.





Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu serviss.