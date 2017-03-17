Великопостный концерт, в котором слушателям предлагаются произведения для размышления о вечном, последнее выступление хора "Благовест" в этом сезоне в Риге. После него коллектив уезжает на гастроли.

Традиционный концерт песнопений Великого поста пройдет 2 апреля в 15.00 в концертном зале Ave Sol.

Традиция православных великопостных концертов зародилась еще в 19-м веке и по сей день занимает особое место в области духовной музыки. Начало этой музыкальной традиции положил Алексей Федорович Львов — скрипач, композитор, дирижёр и директор Придворной певческой капеллы в Петербурге (и автор музыки гимна "Боже, царя храни!"). Великопостные произведения находят отклик в сердцах даже светских слушателей. И это неудивительно красота православной духовной музыки совершенно по-особенному проявляется именно в великопостном контексте, когда основная идея произведений направлена на размышления о самоотверженности и страдании, о любви и предательстве, о великих дарах прощения и человеческой жизни.

Со временем эту традицию, которая в послереволюционную эпоху была прервана, стали возрождать отдельные духовные хоры. Традиции хора "Благовест" исполнять песнопения Великого поста берут свое начало уже в 90-х годах. "Благовест" представлял свою великопостную программу не только в столице, но и в ряде других городов Латвии. В 2014 году "Благовеста" исполнил песнопения Великого поста совместно с выдающимся баритоном Латвийской национальной оперы Самсоном Изюмовым.

Продолжая расширять свой репертуар, 2 апреля хор представит еще не исполнявшиеся ранее произведения композитора Николая Голованова из Опуса 37 "Песнопения Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи". С произведениями Голованова "Благовест" познакомил своих слушателей на концерте "Рождественские православные песнопения" в январе и продолжает изучать творчество этого духовного композитора.

Разнообразная программа концерта также включает произведения Рахманинова, Архангельского, Веделя, Гречанинова, Шнитке, Глаголева, Бортнянского и Николаева-Струмского. В концерте также выступят солисты – протодьякон Свято-Троицкого собора в Риге Всеволод Мельников (баритон) и Юрий Тютюнников (тенор).

После концерта "Песнопения Великого поста" "Благовест" по приглашению организаторов отправится в польский город Гайновка, где уже в 5-й раз примет участие в международном фестивале "Дни церковной музыки". В рамках гайновских "Дней церковной музыки" в минувшем году "Благовесту" были присуждены сразу две награды: диплом хору за 1-е место в категории академических хоров, а также награда лучшему дирижеру.

Билеты на концерт "Песнопения Великого Поста" доступны за час до концерта в зале Ave Sol.