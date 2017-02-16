25 февраля коллектив Varang Nord представит новую концертную программу и EP, под названием Зов битвы/Call of Battle, состоящий из 3 песен - Пивовар, Зов битвы и Ziemeļvīri. ЕР был записан и сведён на студии DatSound, а в записи песни Ziemeļvīri принял участие Алвис Бернанс - вокалист/гитарист групп Skyforger и Green Novice.
ЕР "Зов битвы/Call of Battle" является прелюдией к полноформатному альбому, который выйдет летом 2017 года. Кроме того, группа планирует расширить свои горизонты и отметиться в странах, в которых она ещё не выступала.
Green Novice считается одной из известнейших и активных метал-групп Латгалии. Основана в 2005 году и неторопливо завоевала стабильное положение на латвийской метал-сцене. В 2004 году выпустила дебютный альбом Padebeši. И активно концертирует как в Латвии, так и за ее пределами. На данный момент группа активно работает над следующим альбомом.
Iron Wings молодой коллектив, который успел себя заявить на нескольких латвийских фестивалях и конкурсах. В 2016 году музыканты вышли в финал и стали победителями конкурса Fresh Blood.
Билеты на концерт можно приобрести на портале ticketshop.lv или в кассе клуба в день концерта.