25 февраля в клубе Melnā Piektdiena латвийская группа Varang Nord исполняющая викинг-метал представит новый EP, под названием "Зов битвы/Call of Battle". Вместе с ними выступит коллектив из Латгалии Green Novice и победители конкурса Fresh Blood 2016 – Iron Wings. Особую атмосферу создадут постановочные бои от клуба исторической реконструкции VMK Robeža.

25 февраля коллектив Varang Nord представит новую концертную программу и EP, под названием Зов битвы/Call of Battle, состоящий из 3 песен - Пивовар, Зов битвы и Ziemeļvīri. ЕР был записан и сведён на студии DatSound, а в записи песни Ziemeļvīri принял участие Алвис Бернанс - вокалист/гитарист групп Skyforger и Green Novice.

ЕР "Зов битвы/Call of Battle" является прелюдией к полноформатному альбому, который выйдет летом 2017 года. Кроме того, группа планирует расширить свои горизонты и отметиться в странах, в которых она ещё не выступала.

Green Novice считается одной из известнейших и активных метал-групп Латгалии. Основана в 2005 году и неторопливо завоевала стабильное положение на латвийской метал-сцене. В 2004 году выпустила дебютный альбом Padebeši. И активно концертирует как в Латвии, так и за ее пределами. На данный момент группа активно работает над следующим альбомом.

Iron Wings молодой коллектив, который успел себя заявить на нескольких латвийских фестивалях и конкурсах. В 2016 году музыканты вышли в финал и стали победителями конкурса Fresh Blood.

Билеты на концерт можно приобрести на портале ticketshop.lv или в кассе клуба в день концерта.